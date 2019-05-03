Буэнос-Айрес, 3 мая, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Бока Хуниорс» стал обладателем Суперкубка Аргентины, обыграв команду «Росарио Сентраль».

Pablo Dodda Болельщики «Бока Хуниорс»

Основное время встречи не выявило победителя и закончилось со счетом 0:0. В серии же послематчевых пенальти удачливее оказались игроки «Бока Хуниорс», которые выиграли в них со счетом 6:5.

Этот трофей стал 27-м для форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса в карьере, и он второй самый титулованный аргентинский футболист. Первым является форвард испанского клуба «Барселона» Лионель Месси, на счету которого 35 титулов.

Отметим, это первый Суперкубок Аргентины для «Бока Хуниорс». Трофей разыгрывается с сезона 2012/13 и за семь лет семь раз выигрывался разными клубами.