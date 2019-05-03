Турин, Италия, 3 мая, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что в будущем может стать тренером. Об этом сообщает AS.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

«Что касается возможной карьеры тренера, то я не исключаю такого варианта», — сказал Роналду.

Напомним, летом 2018 года Роналду перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала», за который играл с 2009 года. За свою карьеру он становился чемпионом Англии, Испании и Италии, пять раз выиграл Лигу чемпионов и пять раз получал «Золотой мяч».

Читайте также: СМИ: Криштиану Роналду стал владельцем самого дорого автомобиля в мире