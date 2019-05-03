Астана, 3 мая, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала действующего президента страны Касым-Жомарт Токаева кандидатом для участия в выборах главы государства, которые пройдут 9 июня. Соответствующее постановление ЦИК Казахстана принял сегодня, 3 мая.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

По словам секретаря ЦИК Сабилы Мустафиной, все документы, необходимые для регистрации Токаева в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах, были предоставлены и соответствуют заявленным требованиям.

Токаеву было выдано удостоверение кандидата в президенты. В официальных СМИ опубликовано сообщение о регистрации кандидата Токаева.

ЦИК выдал Токаеву подписные листы для сбора подписей за его кандидатуру. Согласно действующему в Казахстане законодательству, Токаев должен заручиться поддержкой не менее чем 1% избирателей, в равной мере представляющих не менее 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2019 года в реестр избирателей Казахстана, который ведет ЦИК страны, были включены 11,8 млн граждан, которые обладают правом голоса. То есть кандидат должен собрать в свою поддержку 118,1 тыс. подписей избирателей.