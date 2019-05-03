Ливерпуль, Великобритания, 3 мая, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Петиция создана на портале Change.org.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Создатели петиции потребовали от УЕФА дисквалифицировать Месси за удар по голове полузащитника «Ливерпуля» Фабиньо. Подписи под петицией оставили почти 2500 человек.

Напомним, «Барселона» одержала победу на д"Ливерпулем» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 3:0. Месси забил два гола.

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