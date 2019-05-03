Красноярский край, 31 мая, 2004, 08:22 — ИА Регнум. Евгений Бучкин признан виновным в гибели Олега Шаешникова. Такое решение 28 мая вынес Октябрьский районный суд Красноярска. Как сообщила секретарь в этом суде, Евгения Бучкина приговорили к 3 годам колонии-поселения. Кроме этого, он должен возместить моральный ущерб семье погибшего в размере 10 тысяч рублей. Напомним, что 1 августа 2003 года Олег Шаешников, сын начальника ГУИН по Красноярскому краю Владимира Шаешникова, управляя мотоциклом "Хонда", столкнулся с автомобилем "Жигули", за рулем которого был Бучкин. При этом Шаешников погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

На первых заседаниях суда Евгений Бучкин заявил, что сам ехал на минимальной скорости, а Шаешников - на огромной скорости. И на перекрестке мотоцикл Шаешникова врезался в автомобиль "Жигули". В ходе следствия выяснилось, что Бучкин нарушил правила. Ему было предъявлено обвинение. 1 декабря 2003-го дело было передано в суд, но слушания начались только 25 марта.