Ньон, Швейцария, 3 мая, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Названы имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 3 мая сообщается на сайте УЕФА.

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В список претендентов включены форварды лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг, а также полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп.

В матче с «Валенсией» Ляказетт оформил дубль, а Обамеянг забил гол, благодаря чему «Арсенал» победил со счётом 3:1.

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В игре «Челси» и «Айнтрахта» (1:1) Лофтус-Чик сделал результативную передачу, а Трапп совершил четыре сейва, пропустив один мяч.

Напомним, первые матчи полуфинала Лиги Европы состоялись 3 мая, ответные игры пройдут 9 мая.

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