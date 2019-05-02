Якутск, 2 мая, 2019, 23:47 — ИА Регнум. В Томпонском районе Якутии в охотничьем доме произошёл пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Пожар

ЧП произошло в среду, 1 мая, в 40 км от села Мегино-Алдан. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека, еще двое пострадали.

«Пожар возник в охотничьем доме… — говорится в сообщении. — Причина, виновный и ущерб устанавливаются».

Другие подробности пока неизвестны.

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