Киев, 2 мая, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Избранный президент Украины Владимир Зеленский, сделавший очередное антироссийское заявление, повторяет ошибки «уходящего режима» Петра Порошенко. Об этом сообщил лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак

«Этот безответственный курс ведет в политический тупик, — написал Бойко. — … От нового президента ждут мира, а не повторения риторики режима Порошенко в стиле «прочь от Москвы».

По его словам, Зеленскому пора менять формат и готовиться к управлению государством, а также решать требующие диалога с РФ вопросы.

Напомним, 2 мая избранный президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook написал, что после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война, из общего у России и Украины осталось только одно — госграница.

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