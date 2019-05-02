Москва, 2 мая, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Информация о том, что 6 мая в Финляндии может состояться встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, соответствует действительности. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Да, — сказал Рябков. — Мы подтверждаем это».

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента США сообщил, что 6 мая в Рованиеми в рамках министерского заседания Арктического совета может состояться встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.

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