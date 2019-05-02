Душанбе, 2 мая, 2019, 21:25 — ИА Регнум. В Таджикистане не будет крупномасштабной акции «Георгиевская ленточка», проведение шествия «Бессмертный полк» остается под вопросом.

Tajmigrant.com Таджикские ветераны Великой Отечественной войны

«Что касается проведения акции «Бессмертный полк» в Таджикистане в этом году, то посольство России совместно с представительством Россотрудничества в Таджикистане подали заявку в МИД республики, и сейчас она находится на стадии рассмотрения», — говорится на сайте Российского центра науки и культуры («Россотрудничество»).

Там же отмечено, что георгиевскую ленту получить можно будет в Российских центрах науки и культуры — в Душанбе и Ходженте.

Напомним, что последние годы в Таджикистане власти не дают разрешения на проведение акции «Бессмертный полк», аргументируя это то невозможностью обеспечить безопасность участникам шествия, то противоречием исламским традициям ношения портретов умерших людей. Тем не менее в предыдущие годы шествия «Бессмертного полка» в Таджикистане проходили, а сотрудники правоохранительных органов им не препятствовали.

В 2018 году с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по таджикистанской столице маршем прошли около 500 человек.