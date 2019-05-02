Каракас, 2 мая, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В минувший вторник, 30 апреля, Испания всего за 24 часа перешла от режима ожидания развития событий в Венесуэле — после того как часть армии поддержала Хуана Гуайдо и освободила оппозиционера Леопольдо Лопеса из-под домашнего ареста — к укрыванию и защите этого политика вместе с женой, Лилиан Тинтори, и пятнадцатимесячной дочерью в стенах своего посольства. Об этом сегодня, 2 мая, пишет испанское издание El Mundo.

PP Comunidad de Madrid Политический кризис в Венесуэле

СМИ характеризует этот жест Испании как поворот на 180 градусов в истории, исход которой страна по-прежнему не в силах определить. Тем не менее испанское правительство оказалось в Венесуэле одним из главных действующих лиц — возможно, не претендуя на это изначально. Дело в том, что Лопес сперва обратился в посольство Чили и, по словам чилийского министра иностранных дел Роберто Ампуэро, затем покинул его «по собственному решению». С 2017 года Чили укрывает у себя других двух «гостей» — оппозиционного депутата Фредди Гевару и председателя Христианской социалистической партии Роберто Энрикеса.

В итоге в среду, в половину первого ночи по испанскому времени, Леопольдо Лопес с семьей позвонили в дверь резиденции испанского посла в Каракасе Хесуса Сильвы Фернандеса. В 9 утра 1 мая правительство Испании официально подтвердило, что политик находится в посольстве, а около двух часов дня указало, что Лопес нашел там пристанище по собственной воле и «политического убежища» не просил.

«Эти уточнения, похоже, показывают, что речь идет лишь о чем-то временном, с чем согласны и представители самого Лопеса, — отмечает El Mundo. — Испанское правительство признало Хуана Гуайдо легитимным президентом — после того как он сам принес присягу в этом качестве в связи с недостаточной чистотой победы Николаса Мадуро на последних президентских выборах, — но в эти дни часто настаивало, что не поддерживает военный переворот, а только проведение демократических выборов».

Тем не менее СМИ добавляет: «Пуповина, связывающая Венесуэлу и Испанию, не перестает наливаться силой каждое мгновение — или «моментум», как модно говорить на местном политическом сленге».

Мадуро после 16 часов молчания в своем ночном выступлении охарактеризовал Лопеса как «убийцу и террориста». В то же время чавистский прокурор, который обвинял лидера партии «Народная воля» на судебном процессе, признался, что все доказательства виновности оппозиционера были сфальсифицированы.

Осмотрительность правительства Испании, настаивающего на проведении свободных выборов в Венесуэле, столкнулась вчера с критикой лидера левой партии Podemos Пабло Иглесиаса. По его словам, источники из МИДа в частной беседе высказали мнение, что признание Гуайдо президентом было «ошибкой». Это заявление испанское правительство встретило полным молчанием.