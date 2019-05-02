Бишкек, 2 мая, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Все работы на урановом месторождении на Кызыломпульской площади в Иссык-Кульской области Киргизии приостановлены, занимавшаяся геологоразведкой компания вывезла оттуда всю свою технику. Об этом на заседании парламента заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, пишет пресс-служба законодательного собрания.

Урановая руда

Высокопоставленный чиновник рассказал депутатам о предпринимаемых правительством мерах по обеспечению радиационной безопасности населения и сообщил о создании межведомственной комиссии для мониторинга экологического воздействия ранее проведенных на Кызыломпульской площади работ на состояние окружающей среды, животноводства и здоровья местных жителей.

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В ходе обсуждения большинство парламентариев высказались против добычи урана, мотивируя это желанием избежать экологической катастрофы. В частности, депутат Наталья Никитенко подчеркнула, что вред экологии очевиден, а депутат Таалайбек Масабиров выразил мнение, что необходимым запретить добычу урана, поскольку возникает угроза для туристической отрасли страны.

Также народные избранники поинтересовались состоянием хвостохранилищ и работой правительства по их рекультивации.

По итогам обсуждения парламент Киргизии принял постановление о введении запрета на разработку и добычу руды на урановых месторождениях, расположенных на территории республики.

ИА REGNUM напоминает, что 22 апреля 2019 года премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев распорядился приостановить работы на расположенном в Иссык-Кульской области урановом месторождении «Таш-Булак».

Отметим, на территории Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства. При этом на попечении министерства чрезвычайных ситуаций находятся только 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубометров радиоактивных и еще 5,7 млн кубометров токсичных отходов.

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