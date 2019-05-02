Ашхабад, 2 мая, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Транзит природного газа из Туркмении и Ирака в страны Европы, возможно, будет осуществляться по Южному газовому коридору. Об этом заявил исполнительный директор государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов, пишет «Report.az».

trend.az Газопровод

По его словам, реализация проекта Южного газового коридора приведет к тому, что с 2020 года энергетическая карта Южной и Юго-Восточной Европы начнет резко изменяться.

«Предполагается, что основными поставщиками станут Азербайджан, Туркмения и, возможно, Ирак. В будущем могут быть включены Иран и Египет. Ключевой транзитной страной будет Турция, другие транзитные маршруты пройдут через Черное море и Восточное Средиземноморье», — пояснил Мовсумов.

ИА REGNUM напоминает, что Южный газовый коридор будет включать в себя несколько международных газовых магистралей протяженностью более 3 500 км, проходящих по территории Азербайджана, Грузии, Турции, Греции, Албании и Италии. Общая стоимость проекта оценивается в $40 млрд (около 2,6 трлн рублей).

Читайте также: Туркмении предлагают наладить поставки газа через Азербайджан в Евросоюз