Кишинёв, 2 мая, 2019, 21:07 — ИА Регнум. И.о. главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Молдавии назначена прокурор Адриана Бецишор. Как передает ИА REGNUM, она сменит ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала Виорела Мораря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ближайшее время будет проведен конкурс на занятие должности главного прокурора по борьбе с коррупцией Молдавии, при этом наиболее вороятным кандидатом называют именно Бецишор.

С 2017 года она является заместителем главы антикоррупционной прокуратуры. Бецишор, как и ушедший в отставку Морарь, считается ставленницей лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка.

Она известна участием в самых громких делах политических последних лет, в том числе связанных с кражей 1 млрд. евро из банковской системы страны. Бецишор, в частности, была прокурором в деле осужденного за коррупцию экс-премьера Владимира Филата, а также мэра Оргеева Илана Шора — главного обвиняемого по делу о «краже миллиарда», осужденного судом первой инстанции, однако находящегося на свободе под протекцией Плахотнюка.