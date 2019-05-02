Ашхабад, 2 мая, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Президент Гурбангулы Бердымухамедов от имени правительства и народа Туркмении, а также от себя лично поздравил нового императора Японии Нарухито с восхождением на престол, пишет туркменский информационный портал.

Michel Temer Император Нарухито

Туркменский лидер пожелал японскому императору крепкого здоровья, счастья и благополучия, а народу Японии — мира, прогресса и процветания.

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Также президент Бердымухамедов отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, социальной, культурно-гуманитарной и иных сферах. И выразил надежду на его дальнейшее развитие.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий император Японии Акихито в 2016 году принял решение уйти на покой и передал трон старшему сыну — Нарухито. Но японское законодательство не предусматривало возможности отречения императора от престола, поскольку этот титул является пожизненным, а потому престолонаследие было возможно только после смерти действующего императора.

В течение трех последних лет японские законодатели вносили изменения в правовую базу для ухода Акихито. Работа была завершена 1 мая 2019 года.

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