Вашингтон, 2 мая, 2019, 19:41 — ИА Регнум. 6 мая в Финляндии может состояться встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, переговоры между дипломатами могут пройти в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.

«Он (Сергей Лавров) будет там (в Финляндии), — сказал представитель Госдепа. — Я ожидаю, что у госсекретаря (Майка Помпео) будет такая возможность».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 мая 2019 г. госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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