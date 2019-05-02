Анкара, 2 мая, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Противники Анкары пытаются пресечь укрепление позиций Турции на международной политической арене. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 75-м заседании правления Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) в Анкаре.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, Турция сталкивается в последнее время с вызовами в экономической плоскости, которые напрямую связаны с «попытками вмешательства во внутренние дела» страны.

Эрдоган добавил, что о начале нового этапа экономического развития Турции свидетельствуют статистические показатели.

«В наши силах — сохранить и приумножить достижения, которых добилась страна за последние 17 лет в экономической сфере», — отметил глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 28 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании правящей Партии справедливости и развития в Анкаре заявил, что дипломатическое давление, которое оказывается на Турцию, не повлияет на курс Анкары.

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