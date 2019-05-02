Пекин, 2 мая, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В Китае продолжается стабильный рост инвестиций в транспортном секторе, объем которых в первом квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос более, чем на 3% или до 372 млрд долларов, сообщает 2 мая Синьхуа со ссылкой на информацию от Министерства транспорта КНР.

Pxhere.com Новая дорога

Большая часть финансовых вложений в транспортную инфраструктуру была направлена в дорожное строительство, а самые быстрые темпы роста зафиксированы в отрасли водного транспорта.

В планах, по сообщению указанного министерства, также значится быстрое увеличение расходов на развитие сети железных дорог, в том числе высокоскоростных, и другие виды транспорта.