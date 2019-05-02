Киев, 2 мая, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Около 420 000 экземпляров российских книг запретило к ввозу на территорию страны Госкомтелерадио Украины в первом квартале 2019 года. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Pixabay.com

Сообщается, что запрет основан на заключении экспертного совета Гостелерадио, признавшего издания носившими «антиукраинский характер». Всего лицензиатам с начала 2019 года ведомством было выдано 1207 отказов в выдаче разрешений. Из них 1125 отказов были выданы из-за непредоставления необходимых документов либо из-за неверных сведений, выявленных в предоставленных документах.

Кроме того, общая сумма штрафов, выписанных Госкомтелерадио на ввезённые с территории России книги, составила около 12,5 тысячи долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запрете почти 3 тысяч российских книг на Украине после введения цензуры в 2017 году. При этом книги запрещают часто под надуманными и абсурдными предлогами.

Так, например, одно из изданий попало под запрет из-за того, что автор отозвался о России как о удивительной и удивляющей стране, где живут удивительные люди. Некоторые книги были запрещены из-за упоминания в них социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», запрещённых на Украине.