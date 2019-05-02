Калуга, 2 мая, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Первая всероссийская тактическая игра по военному лазертагу «Чужая земля» стартовала сегодня, 2 мая, в оздоровительном лагере «Спутник», что в калужском пригороде Мстихино. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор мероприятия, руководитель калужского Центра тактических игр «Партизан» Владимир Жеманов.

Фото калужского Центра тактических игр «Партизан» Под Калугой началась тактическая игра по военному лазертагу.

По его словам, тактическая игра «Чужая земля» будет проходить 24 часа. В борьбу за большой хрустальный кубок вступили порядка 250 участников игры из лазертаг-клубов Брянска, Ельца, Иркутска, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

«В тактической игре принимают участие, как профессиональные игроки, так и просто любители активных действий на пересеченной местности. Интересно, что до старта сценарий тактической игры держали в тайне», — сказал Владимир Жеманов.

Калужский Центр тактических игр «Партизан» создан в 2014 году и с этого времени, постоянно проводит турниры по лазертагу для юнармейцев, кадетов и военно-патриотических отрядов детских домов и интернатов Калужской области. Кроме того, участники «Партизана» ежегодно проводят благотворительные марафоны и собирают средства для детей из малообеспеченных семей.