Тегеран, 2 мая, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Ордер на арест выдали власти Ирана Садаф Хадем — первой иранской спортсменке, выигравшей международный боксерский матч. Об этом сообщил портал Allboxing.

David Dennis Хиджаб

Вина спортсменки заключается в том, что она вышла на ринг без хиджаба и в спортивных трусах. Этим она нарушила закон Исламской Республики Иран, гражданкой которой является.

По законодательству Ирана, спортсменам-женщинам надлежит тренироваться и участвовать в спортивных соревнованиях строго в хиджабе и в одежде, закрывающей тело.

Вина Хадем усугубляется ещё и тем, что её тренером был мужчина. Это тоже является нарушением с точки зрения иранского законодательства.

Федерация любительского бокса Ирана предпочла не вмешиваться в ситуацию. Глава Федерации заявил, что Хадем не зарегистрирована в организации и участвовала в турнире как частное лицо.

Спортсменка и её наставник, приняли решение не возвращаться в Иран и попросили убежища во Франции, где проходил турнир по боксу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приговоре суда в Тегеране иранской правозащитнице Насрин Сотоуде, которая активно выступала против ношения хиджаба. Женщину, по словам её адвоката, приговорили к 38 годам тюрьмы и 148 ударам плетью. При этом суд отрицает информацию о сроке наказания.