Ташкент, 2 мая, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что праздник 9 мая является для него священным, сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

Глава МИД России находится 3−4 мая с рабочим визитом в Ташкенте.

«На следующий год Узбекистан принимает председательство в СНГ, это совпадает с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы обсудили с президентом мероприятия, посвященные празднику, также поговорили о сохранении памятников, о бережном отношении к ветеранам войны и труда и другое», — рассказал Лавров.

«Президент Узбекистана сказал, что праздник 9 мая является для него священным», — сообщил глава МИД России.

Он также сообщил, что обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Афганистане, в частности, по вопросу негативного влиянии наркотрафика, исходящего из этой страны.

«Завтра на конференции, посвященной контролю над оборотом наркотиков, в Ташкенте будут обсуждены вопросы совместной борьбы с этим злом, принят ряд документов», —сообщил Лавров.

Глава МИД России также заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией развиваются в исключительно конструктивном порядке.