Вашингтон, 2 мая, 2019, 17:30 — ИА Регнум. По информации ресурса National Defense Industrial Association, управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) работает над двумя концепциями гиперзвукового оружия. Работы идут совместно с ВВС США и NASA. Начались они еще в 2012 году.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие

Стивен Уокер, руководитель DARPA, сообщил, что начало летных испытаний гиперзвукового оружия может состояться до конца 2019 года. Однако эти сроки могут сдвинуться и на начало 2020 года. Первая концепция представляет собой разработку планирующего гиперзвукового блока, который запускается с помощью ракеты. Вторая концепция предполагает создание воздушно-реактивного гиперзвукового блока.

DARPA отмечает, что технология очень сложна: необходимо разработать и создать материалы, способные выдерживать температуру 3 тысячи градусов по Фаренгейту или 1649 градусов по Цельсию.

Следует заметить, что в открытых американских источниках не упоминается о разработках гиперзвукового оружия, способного двигаться со скоростью значительно большей скорости 5М, т. е. в пять раз превышающей скорость звука. Заданные параметры разработок США в этой сфере ограничиваются скоростью 5М.

В России уже начато серийное производство гиперзвукового комплекса «Авангард», где скорость полета гиперзвукового блока составляет более 20М. А гиперзвуковой комплекс воздушного базирования «Кинжал», имеющий скорость более 10М, уже стоит на боевом дежурстве.