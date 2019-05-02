Киншаса, 2 мая, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения ДР Конго сообщило о новой вспышке заболевания вирусом Эбола на прошлой неделе в восточных районах страны, а именно в провинциях Киву и Итури. За дин день наступило 27 летальных исходов, что является печальным рекордом. Власти подчеркивают, что такая скорость распространения заболевания вызвана с нападениями группировок боевиков, которые препятствуют деятельности медиков и доставки гуманитарной помощи. Кроме того, население не верит в существование смертельной болезни.

(сс) UNMEER Эбола

За одну неделю в ДР Конго от Эболы умерло 126 человек.

В телефонном разговоре Жан Кристофер Шако, руководитель деятельности по борьбе с вирусом Эбола в городе Бутембо, сообщил новостному агентству VOA Swahili о том, что социальной помощи не хватает. По его словам, им приходится работать, лишь надеясь на лучшее.

«Мы боремся с заболеванием всеми силами, что у нас есть. Мы надеемся, что все закончится вскоре. Все мы должны верить в Бога и просить его помочь справиться с заболеванием», — отметил Шако.