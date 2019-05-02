Одесса, Украина, 2 мая, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Несовершеннолетняя девушка была задержана полицией Одессы за ношение на одежде советской символики, которая запрещена на Украине. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба полиции Одессы.

ИА Красная Весна Красное знамя

Девушка была остановлена полицейскими на Куликовом поле и сопровождена в территориальное отделение полиции. Там задержанная пояснила, что не догадывалась о том, что символы на одежде относятся к запрещённым.

Полицейские провели с девушкой разъяснительную беседу. Поскольку привлечь к ответственности задержанную из-за возраста не представлялось возможным, сотрудники полиции вызвали в отделение её отца.

Отец 15-летней девушки был привлечён к административной ответственности по статье за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании людей в киевском ночном клубе из-за пионерских галстуков, надетых ими на мероприятие «Дискотека 80-х», проводившееся в клубе.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошёл государственный переворот, в результате которого к власти в стране пришли националисты. В апреле 2015 года был принят закон о запрете советской символики, который является одной из составных частей программы так называемой «декоммунизации» на Украине.