Куала-Лумпур, 2 мая, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Пятеро пожарных в Малайзии пострадали в ДТП, которое произошло из-за нападения на их автомобиль диких обезьян. Об этом 2 мая сообщило малайзийское государственное новостное агентство Bernama.

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Обезьяны напали на пожарную машину, которая ехала в город Герик на западе страны. В результате нападения приматов у автомобиля сломался двигатель и он перевернулся.

Предварительное расследование показало, что водитель пытался уйти от встречи с обезьянами, но потерял управление автомобилем, пытаясь войти в поворот.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую местную больницу.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве крестьянина в китайской провинции Юньнань, которое совершил дикий слон. Проводится расследование инцидента полицией Китая.