Москва, 2 мая, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Заявление российского певца Сергея Лазарева о том, что участники международного песенного конкурса «Евровидение-2019» должны сдать кровь, является «приколом». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

(сс) Albin Olsson Сергей Лазарев

«Это прикол (заявление Лазарева)», — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее певец Сергей Лазарев в эфире программы «Вечерний Ургант» заявил, что он перед участием в конкурсе «Евровидение-2019» сдал кровь.

По его словам, одним из главных спонсоров песенного конкурса в 2019 г. стала некая «контора, которая определяет, сколько в тебе разных национальностей».

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