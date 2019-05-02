Санкт-Петербург, 2 мая, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Семь легковых автомобилей подожгли неустановленные злоумышленники минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Mediengestalter Сгоревший автомобиль

Пожар произошёл на улице Коллонтай в Невском районе города. Первым загорелся Cadillac Escalade, огонь от него перекинулся на стоявшие рядом автомобили Mitsubishi, два BMW, Opel, Lexus и Volkswagen.

В результате пожара четыре автомобиля выгорели полностью, три получили повреждения. По предварительным данным, поджог автомобилей совершили два злоумышленника. Мотивация поджигателей неизвестна.

В результате ЧП пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. Начаты мероприятия по розыску злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге в Германии автомобилей с рекламой правой партии «Альтернатива для Германии». Инцидент произошёл в немецком городе Эссене.