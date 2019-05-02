Калуга, 2 мая, 2019, 16:06 — ИА Регнум. Девять человек, шестеро из которых — дети пострадали в результате ДТП в Калужской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГИБДД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

Столкновение четырёх автомобилей произошло на 94-м км автотрассы М-3 «Украина». По предварительным данным, водитель автомашины Тoyota, пытаясь перестроиться в другой ряд, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который от удара столкнулся с автомашиной Chevrolet Lacetti, ехавшей в попутном направлении.

Chevrolet Lacetti от удара совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которым управляла женщина 29-ти лет.

Женщина-водитель и семь её пассажиров, в том числе дети возрастом от года до 12 лет получили травмы. Пострадал и водитель Chevrolet. Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние одной из пострадавших, девочки 12-ти лет, оценивается медиками как тяжёлое.

Движение по автотрассе в районе ДТП затруднено. Для автотранспорта открыта только одна полоса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали два человека, ещё трое получили травмы. Причины и обстоятельства аварии выясняются.