Донецк, 2 мая, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики уничтожили противотанковый ракетный комплекс украинских боевиков «Стугна-П», который находился на украинских позициях в районе Донецка. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ИА Красная Весна Нашивка ВС ДНР

По словам Безсонова, 1 мая украинские боевики из 57-й мотопехотной бригады под прикрытием огня из минометов и стрелкового оружия намеревались обстрелять населенный пункт Спартак, который расположен в пригороде столицы ДНР — города Донецка. Обстрел планировалось произвести из противотанкового комплекса «Стугна-П».

Но войска ДНР открыли ответный огонь и ликвидировали двух украинских боевиков вместе с дорогостоящим противотанковым управляемым ракетным комплексом.