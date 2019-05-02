Вашингтон, 2 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В сервисах американской компании Google появится возможность ограничения времени, в течение которого будет храниться информация о пользователях, включая местоположение и активность в интернете. Об этом сообщается в блоге компании.

Puregoogle.ru Google

Новая функция появится в настройках учётной записи Google в течение ближайших недель. Пользователи смогут ограничить срок хранения информации об активности учётной записи 18 или 3 месяцами.

В Google отмечают, что информация, собираемая при использовании продуктов Google с включенными параметрами «История местоположений» или «Активность в Интернете и приложениях», используется компанией для предоставления более качественных услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля газета The New York Times опубликовала статью, в которой заявляется, что компания Google передаёт информацию о местоположении пользователей полиции США.