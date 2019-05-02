Ливерпуль, Великобритания, 2 мая, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Гвинейский хавбек футбольной команды «Ливерпуль» Наби Кейта выбыл из состава команды до конца сезона, сообщает 2 мая Liverpool Echo.

(сс) Werner100359 Наби Кейта

По данным источника, 24-летний футболист получил травму паха в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с командой «Барселона».

Точные сроки восстановления гвинейца не указываются, однако, как считает издание, на это потребуется не менее нескольких недель.

Отметим, в нынешнем сезоне Наби Кейта сыграл за «Ливерпуль» в 25 матчах и отметился в них двумя мячами и результативной передачей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» закончился победой каталонцев со счетом 3:0.