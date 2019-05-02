Салехард, 2 мая, 2019, 15:34 — ИА Регнум. В столице Ямала, Салехарде, днём 2 мая 2019 года сгорел двухэтажный дом по улице Чкалова, 33. Погибших и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по ЯНАО.

61.mchs.gov.ru Пожарные

К тушению пожара привлекались 25 спасателей и 9 единиц спецтехники МЧС. Огнём уничтожено 500 квадратных метров. Из жилого дома было эвакуировано 30 человек, из них 6 детей. Пришлось применять пожарную лестницу для спасения людей. В доме было 37 квартир.

По сообщению администрации Салехарда, жителей сгоревшего дома разместили в гостинице. Затем предоставят жильё из маневренного фонда.

Причины пожара устанавливаются.