Калининград, 2 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В странах Прибалтики сегодня, 2 мая, сменяется контингент так называемой миссии воздушной полиции НАТО — созданной специально для сопровождения российской боевой авиации в воздушном пространстве Балтийского моря, курсирующей из и в Калининградскую область — польские и германские ВВС сменят венгры, испанцы и британцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

JAS-39 Gripen

По данным минобороны Литвы, ВВС Испании и Венгрии будут дислоцированы в Литве, на авиабазе НАТО под Шяуляй. Венгры прибывают с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen, испанцы — с пятью F-18.

Немецкий контингент на эстонской аивабазе Эмари сменят ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon.