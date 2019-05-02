Уагадугу, 2 мая, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила беспокойство из-за участившихся террористических атаках в Западной Африке. Она призвала лидеров европейских стран принять активные меры по разрешению сложившейся ситуации, передает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление Меркель перед лидерами большой пятерки стран Западной Африки.

Kleinschmidt Ангела Меркель

В настоящий момент Меркель находится в трехдневном визите по странам Западной Африки. Вчера, 1 мая, она прибыла Буркина-Фасо, позже канцлер Германии посетит Мали и Нигер. В столице Буркина-Фасо Уагадугу состоялась встреча Меркель с лидерами Мали, Мавритании, Нигера, Чада и Буркина-Фасо.

Меркель подчеркнула, что решение проблемы терроризма в Сахеле — ответственность не только пяти держав Западной Африки, но и европейских стран.

«Европа должна принимать больше срочных мер. Некоторые шаги уже были внедрены, но некоторые так и не были исполнены. Поэтому я приму все меры для того, чтобы эти шаги были немедленно исполнены, мы должны проявлять взаимное доверие, так как проблема очень серьезная», — подчеркнула Меркель.

Со своей стороны, президент Буркина-Фасо Роч Марк Каборе заявил о необходимости принятия мер в отношении гражданской войны в Ливии, которая, по его мнению, оказывает непосредственное влияния на рост напряженности в Сахеле.