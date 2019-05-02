Лондон, 2 мая, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, играющий на правах аренды в футбольном клубе «Монако», заинтересовал собою клуб Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед», сообщает 2 мая The Sun.

(сс) Paul Маскот футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Красный Фред

По данным источника, руководство манчестерского клуба рассматривает кандидатуру 21-летнего бельгийца на тот случай, если команду покинет французский полузащитник «МЮ» Поль Погба.

Права на Юри Тилеманса принадлежат ещё одному клубу АПЛ «Лестер».

Отметим, в текущем сезоне футболист сыграл в 11 матчах АПЛ и отметился в них тремя голами и четырьмя результативными передачами.