Тбилиси, 2 мая, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в условиях «оккупированных территорий» единственным инструментом для решения этой проблемы является дипломатия. Об этом она заявила в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

«Теоретически, когда подобная Грузии страна заявляет, что никакой силы применять не будет, не применит военную силу для разрешения проблемы оккупированных территорий, ясно, что единственным инструментом остается дипломатия. На этом этапе других инструментов нет. У нас нет с Россией дипломатических отношений и не будет, пока Россия не покажет, что готова общаться с нами в иной форме, кроме силовых методов», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, на данном этапе Грузия целиком надеется на своих партнеров и на то, что те во время двусторонних встреч с Россией будут постоянно напоминать ей, просить ее и требовать уважения к собственным обязательствам. При этом президент Грузии понимает, что ситуация на «оккупированных территориях» сегодня не изменится, но надеется, что однажды такая политика может дать «свои плоды».

«Хочу подчеркнуть, что несмотря на то, что Россия продолжает оккупацию, продолжается постоянное давление, похищения людей, гуманитарное давление на население по обе стороны от линии оккупации, эта ситуация все же победой для России не является. И это потому, что Грузия продолжает идти по пути к Евросоюзу и НАТО. Конечной целью России было оказать влияние на стремление Грузии к Западу. И в этом случае победа на стороне Грузии, а не России. Россия не имеет и не когда будет иметь права вето в отношении Грузии», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.