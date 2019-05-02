Киев, 2 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины за прошедший год смогли дополнительно оккупировать 24 квадратных километра территории Донбасса. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил командующий операцией объединённых сил (украинские оккупационные силы в Донбассе) генерал Сергей Наев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Возвращено под контроль около 24 кв. км территории, в том числе три населенных пункта (хутор Свободный, Южное, Шумы)», — сказал Наев.

Также он проинформировал, что украинские оккупанты в Донбассе «вывели из незаконного оборота» 374 единицы оружия и почти 252 кг взрывчатки.

Кроме того, оккупанты «изъяли в пользу государства» материальные ценности на сумму, эквивалентную 10,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2014 года в на Украине при прямом участии США был совершен государственный переворот, в ходе которого к власти пришли бандеровцы и их приспешники. Жители Крыма провели референдум о самоопределении и вернулись в состав России. Жители Донбасса выступили против захвата власти в Киеве, но бандеровцы бросили против них войска с тяжелой техникой.

Жители Донбасса были вынуждены отстаивать свою независимость с оружием в руках и создали Донецкую и Луганскую Народные Республики. Донбасс добился военной победы над украинскими оккупационными силами и фронт стабилизировался. Однако украинские окупанты постоянно устраивают обстрелы территорий республик и при любом удобном случае занимают населенные пункты в так называемой «серой» зоне между двумя линиями окопов.