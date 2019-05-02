Иваново, 2 мая, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Полковник полиции Владимир Жигайло назначен на должность начальника Управления МВД России по Ивановской области указом президента РФ Владимира Путина от 1 мая. Документ опубликован на портале правовой информации.

Мвд.рф Полиция

Владимир Николаевич Жигайло родился 20 марта 1965 года в селе Жигайловка Корочанского района. Последняя должность, которую он занимал — заместитель начальника управления МВД РФ по Белгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставке прежнего начальника УМВД по Ивановской области Андрея Лузина, занявшего должность в декабре 2014 года, стало известно в феврале 2019 года. В пресс-службе МВД тогда сообщили, что решение было принято после проведения целевой проверки в регионе, которая проходила в январе. По ее результатам были выявлены серьезные упущения и недостатки системного характера в организации оперативно-служебной деятельности.