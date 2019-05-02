Лондон, 2 мая, 2019, 12:26 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» и «Валенсия» сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча пройдёт в Лондоне 2 мая.

John Fischer Футбольный матч

В четвертьфинале турнира «Арсенал» обыграл итальянский «Наполи». Оба матча завершились победой «канониров» — 2:0 и 1:0.

«Валенсия» выбила из борьбы другой испанский клуб — «Вильярреал», одержав победы в обоих матчах — 3:1 и 2:0.

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Отметим, что в последний раз «Арсенал» и «Валенсия» встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2002/03. Тогда один матч завершился вничью 0:0, а второй — победой «Валенсии» с счётом 2:1.

Также напомним, что команды встречались в финале Кубка обладателей кубков в 1980 году. Тогда основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, а победа досталась «Валенсии» в серии пенальти — 5:4.

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