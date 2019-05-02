Анкара, 2 мая, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Турция значительно повысила темпы озеленения территории страны за последние двадцать лет. Она присоединилась к таким ведущим странам в этой области, как Китай и Индия. Об этом говорится в исследовании ученого Ранга Минени из Бостонского университета, опубликованном на веб-сайте NASA Earth Observatory. Исследование, проведённое при помощи спутников NASA, показало, что мир стал в буквальном смысле зеленее, чем двадцать лет назад.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, так же было установлено, что в период с 2000 по 2017 годы площадь посадок лиственных деревьев Турции увеличилась на 12−16%, благодаря чему страна оказалась в той же категории, что Индия и Китай. Данное исследование является результатом наблюдений и сбора информации на протяжении двух десятилетий с помощью сканирующего спектрорадиометра среднего разрешения (MODIS) на спутниках NASA Terra и Aqua. Рама Немани, научный сотрудник исследовательского центра Эймса в NASA и соавтор исследования, сказал: «Когда мы впервые заметили тенденцию к озеленению Земли, мы подумали, что это связано с более тёплым и влажным климатом и удобрением в результате увеличения выброса углекислого газа в атмосферу. Теперь, используя данные MODIS, мы видим, что люди также вносят свой вклад».