Лондон, 2 мая, 2019, 11:50 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» представил новый комплект домашней игровой формы на сезон 2019/20. Об этом сообщается на сайте клуба.

Www.chelseafc.com Новая форма «Челси»

Форма выполнена в традиционном для клуба синем цвете. При этом на ней присутствует выполненный в тёмном цвете узор с фрагментами домашнего стадиона клуба «Стэмфорд Бридж».

Напомним, на сегодняшний день «Челси» после 36 туров идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 68 очков.

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