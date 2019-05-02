Донецк, 2 мая, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Одиннадцать раз за ушедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Под обстрел со стороны военнослужащих Украины попали населённые пункты: Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская), Докучаевск, Украинское.

В нарушение всех договорённостей о перемирии и Минских соглашений украинские войска при обстрелах применяли следующее вооружение: миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БТР/БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

При обстрелах украинскими боевиками был повреждён жилой дом в поселке шахты Трудовская на западе Донецка. На место происшествия выехала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК для фиксации последствий обстрела.

Пострадавших и жертв среди мирного населения ДНР нет. Общее количество выпущенных по территории ДНР украинскими военными боеприпасов составило 197 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 12 случаях нарушения режима перемирия со стороны украинских войск. Также сообщалось о массированном миномётном обстреле, которому подвергся посёлок шахты «Трудовская» на западе Донецка. По населённому пункту армией Украины было выпущено более 30 мин.