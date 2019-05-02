Токио, 2 мая, 2019, 10:00 — ИА Регнум. В Японии ученые утверждают, что ежедневное потребление риса в небольшом количестве снижает риск ожирения. Результата исследования опубликованы на портале EurekAlert.

(сс) Pille-Riin Priske Рис

Японские ученые проанализировали пищевой рацион жителей 136 стран. В ходе анализа учитывались такие факторы, как уровень жизни в стране, расходы на здравоохранение, уровень внутреннего валового продукта и распространённость ожирения.

В ходе исследования была зафиксирована корреляция между количеством потребляемого риса в день и уровнем ожирения. Так, в тех странах, где люди ели примерно по 150 граммов риса в день, уровень ожирения оказался довольно низким.

Лидером оказался Бангладеш, где потребляют порядка 473 грамма риса в день. А вот, к примеру, Франция оказалась на 99-м месте, так как там потребляют лишь 15 граммов риса в день. США оказались на 87-м месте с 19 граммами риса в день.

Также японские ученые утверждают, что увеличение среднего потребления риса каждым человеком в мире всего на 50 граммов в день может снизить количество страдающих от ожирения на 1% — с 650 млн до 643,5 млн человек.

Глава исследовательской группы профессор Томоко Имаи отметила, что рис содержит довольно много клетчатки и питательных веществ, что сдерживает переедание. Благодаря своим свойствам рис усиливает чувство сытости, тем самым препятствуя ожирению.

Имаи отметила, что люди, которые потребляют больше клетчатки и цельного зерна, меньше набирают избыточный вес, а уровень холестерина у них намного ниже.