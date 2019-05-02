Санкт-Петербург, 2 мая, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержали заявление уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова с его оценкой драматических событий на Невском проспекте 1 мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 2 мая на официальном сайте СПЧ.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержание 1 мая на Невском проспекте

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов выразил обеспокоенность в связи с задержаниями участников согласованной первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге и пообещал, что «Совет возьмет эту ситуацию на контроль, поскольку СПЧ традиционно мониторит практику реализации свободы собраний и регулярно готовит доклады для главы государства по этой теме».

В свою очередь, петербургский омбудсмен Александр Шишлов официально заявил о том, что 1 мая в Санкт-Петербурге «впервые было сорвано проведение согласованного первомайского шествия представителей различных общественных объединений».

«В ходе мирного шествия были произведены задержания его участников. Несколько человек при задержании получили травмы. Среди задержанных были журналисты, депутат Законодательного Собрания. По многочисленным свидетельствам, задержания с применением силы проводились безосновательно и без предупреждения, не были вызваны нарушением общественного порядка или невыполнением законных требований сотрудников полиции. В результате согласованное первомайское шествие фактически было разогнано», — говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

Петербургский омбудсмен расценил случившееся «как грубое нарушение прав человека, гарантированных Конституцией России», совершенное накануне начала избирательных кампаний по выборам губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов.

«Надеюсь, что из случившегося будут сделаны правильные выводы, направленные на обеспечение конституционных прав граждан», — резюмировал Александр Шишлов.

Напомним, что в ходе первомайской акции на Невском проспекте были задержаны несколько десятков человек. Им инкриминируется нарушение правил и порядка проведения массовых акций, а также организация несогласованного массового мероприятия 1 мая внутри согласованного шествия. Невский районный суд Санкт-Петербурга уже назначил двоим активистам наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Они намерены обжаловать это решение суда.