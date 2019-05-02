Москва, 2 мая, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Атмосферное давление в Москве побило рекорд 35-летней давности. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает Гидрометцентр России.

Аполлинарий Васнецов. Московский Кремль. 1897

Сегодня в 6:00 утра в столице было зафиксировано атмосферное давление в 735 мм ртутного столба. Такое низкое атмосферное давление 2 мая было зафиксировано в 1983 году.

При этом Гидрометцентр предупреждает, что давление в столице может продолжить падать и может достичь 732 мм ртутного столба.

Погода в Москве ожидается облачная, но с пояснениями. Может пройти небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 12−14 градусов Цельсия.

Напомним, что погода в столичном регионе изменилась после прихода атлантического циклона с запада.