Копенгаген, 2 мая, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Датский форвард хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер выступит за национальную сборную своей страны на чемпионате мира по хоккею 2019 года, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

(сс) Michael Miller Ларс Эллер в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз»

В сезоне 2018/19 нападающий сыграл в 81 матче в НХЛ и отметился в них 13 шайбами и 23 результативными передачами. В семи играх плей-офф хоккеист забил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Кроме этого, Эллер выступал за национальную сборную на четырех мировых первенствах в 2008, 2010, 2012 и 2016 годах.

Отметим, сборная Дании сыграет на чемпионате мира в одной группе с Канадой, США, Германией, Словакией, Великобританией и Францией.