Москва, 2 мая, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию о гибели четырёх российских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике. Соотвествующее заявление распространила сегодня, 2 мая, пресс-служба российского военного ведомства.

Kremlin.ru Российские военные на авиабазе «Хмеймим»

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что в Сирии якобы погибли четверо российских военнослужащих во время обстрела в сирийской провинции Хама. В Минобороны подчеркнули, что данная информация не соотвествует действительности.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны сожалеют, что некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, которую распространяют террористы в социальных сетях с целью пропаганды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последний месяц террористы 12 раз пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на территории Сирии. Террористы при обстрелах использовали беспилотные летательные аппараты, а также реактивные системы залпового огня. Все атаки были отбиты.