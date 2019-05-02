Даллас, США, 2 мая, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в четвертом матче второй серии плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона.

(сс) Lisa Gansky Джейсон Спецца в составе хоккейного клуба «Даллас Старз»

Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс-центра» в Далласе и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт российским нападающим «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, который удачно реализовал большинство на 6-й минуте. Однако затем удача перешла на сторону хозяев и до конца второго периода они смогли четырежды безответно поразить ворота соперника. Отличились Джейсон Дикинсон (12-я), Джейсон Спецца (20-я в большинстве), Йон Клингберг (30-я) и Роопе Хинц (38-я).

В конце третьего периода коллега Тарасенко по клубу Роберт Томас сумел сократить счет на одну шайбу (54-я).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, после этой победы счет в серии второго раунда плей-офф между «Далласом» и «Сент-Луисом» стал 2−2. Следующий матч пройдет Сент-Луисе 4 мая и начнется в 4:30 мск.