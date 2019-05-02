Рим, 2 мая, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в теннисном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Риме со 2 по 20 мая.

(сс) Tatiana. wikimedia.org Мария Шарапова

Шарапова вынуждена была снятся по причине травмы плеча, от которой она продолжает восстанавливаться в настоящее время. Место российской теннисистки на турнире займет словацкая спортсменка Виктория Кужумова.

Отметим, последний раз Шарапова выходила на корт в январе 2019 года на турнире в Санкт-Петербурге, где одержала верх в первом круге соревнования над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой и затем также вынуждена была сняться в турнире из-за травмы. Теннисистка в настоящий момент находится на 28-м месте рейтинга WTA.